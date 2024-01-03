https://ria.ru/20240103/pravitelstvo-1919562392.html

В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования

В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования - РИА Новости, 03.01.2024

В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования

Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:06

2024-01-03T12:06

2024-01-03T12:06

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями. "Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240101/yaytsa-1919299396.html

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технологии, россия, михаил мишустин