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В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования - РИА Новости, 03.01.2024
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:06
2024-01-03T12:06
2024-01-03T12:06
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями. "Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", - дополняется в сообщении.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в РФ электронных устройств