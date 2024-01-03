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В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования - РИА Новости, 03.01.2024
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12:06 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/pravitelstvo-1919562392.html
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования - РИА Новости, 03.01.2024
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:06
2024-01-03T12:06
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями. "Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", - дополняется в сообщении.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
В России продлили упрощенный порядок ввоза электронного оборудования

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в РФ электронных устройств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители в магазине электроники
Посетители в магазине электроники - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«
"Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями.
"Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", - дополняется в сообщении.
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ТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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