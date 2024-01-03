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Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства
Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024
Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства
Пражские пожарные сообщили, что прибыли к посольству РФ, где полиция ведет переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, они выдали... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:35
2024-01-03T20:35
2024-01-03T20:35
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пражские пожарные сообщили, что прибыли к посольству РФ, где полиция ведет переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, они выдали правоохранителям огнетушители и противопожарное одеяло. Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. "Действуем совместно с полицией. Мы подготовили пожарный шланг и выдали полицейским огнетушитель и противопожарное одеяло", - говорится в сообщении пожарных в соцсети Х.
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в мире, россия, чехия, прага
В мире, Россия, Чехия, Прага
Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства
Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной с зажигалкой у здания посольства РФ
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пражские пожарные сообщили, что прибыли к посольству РФ, где полиция ведет переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, они выдали правоохранителям огнетушители и противопожарное одеяло.
Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт.
"Действуем совместно с полицией. Мы подготовили пожарный шланг и выдали полицейским огнетушитель и противопожарное одеяло", - говорится в сообщении пожарных в соцсети Х.
Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах