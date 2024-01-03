https://ria.ru/20240103/praga-1919619282.html

Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства

Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024

Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства

Пражские пожарные сообщили, что прибыли к посольству РФ, где полиция ведет переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, они выдали... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:35

2024-01-03T20:35

2024-01-03T20:35

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пражские пожарные сообщили, что прибыли к посольству РФ, где полиция ведет переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, они выдали правоохранителям огнетушители и противопожарное одеяло. Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. "Действуем совместно с полицией. Мы подготовили пожарный шланг и выдали полицейским огнетушитель и противопожарное одеяло", - говорится в сообщении пожарных в соцсети Х.

https://ria.ru/20231227/priznanie-1918582854.html

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в мире, россия, чехия, прага