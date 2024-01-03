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ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919527815.html
ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку
ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска с 22.40 по 22.55 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:22
2024-01-03T00:22
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
сцкк
нато
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 по 22.55 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку

СЦКК: украинские войска за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 по 22.55 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР
00:20
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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