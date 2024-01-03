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ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку

ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2024

ВСУ за 15 минут выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска с 22.40 по 22.55 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:22

2024-01-03T00:22

2024-01-03T00:22

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

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россия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 по 22.55 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240103/obstrely-1919527676.html

петровский район

донецк

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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия, россия