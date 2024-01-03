https://ria.ru/20240103/obstrel-1919603152.html

При обстреле ВСУ белгородского села получило повреждение здание магазина

При обстреле ВСУ белгородского села получило повреждение здание магазина - РИА Новости, 03.01.2024

При обстреле ВСУ белгородского села получило повреждение здание магазина

Здание магазина повреждено после украинского обстрела села Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:00

2024-01-03T18:00

2024-01-03T18:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Здание магазина повреждено после украинского обстрела села Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Поврежден магазин - выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы. Ранее губернатор сообщал, что под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского круга. Под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгородская область

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белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, происшествия