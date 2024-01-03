https://ria.ru/20240103/gaza-1919528424.html

США выступили против заявлений израильтян о выселении палестинцев из Газы

США выступили против заявлений израильтян о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024

США выступили против заявлений израильтян о выселении палестинцев из Газы

США выступают против недавних заявлений властей Израиля относительно необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, заявил во вторник... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:32

2024-01-03T00:32

2024-01-03T00:32

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сша

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США выступают против недавних заявлений властей Израиля относительно необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "США отвергают недавние заявления… выступающие за необходимость переселения палестинцев за пределы Газы. Данная риторика носит безответственный и распаляющий вражду характер. Правительство Израиля, в том числе лично премьер-министр, неоднократно заверяли нас в том, что подобные заявления не отражают официальной политики Израиля. Они должны прекратиться немедленно", - сказал Миллер, чье заявление распространил госдеп. По его словам, в Вашингтоне подчеркивают, что сектор Газа является и останется территорией палестинцев, однако движение ХАМАС не может оставаться у власти. "Таково будущее, которое отвечает интересам израильтян и палестинцев, окружающих стран в регионе и остального мира", - указал Миллер.

https://ria.ru/20240103/gaza-1919526932.html

сша

израиль

палестина

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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа