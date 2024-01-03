https://ria.ru/20240103/france-1919630626.html

Почти во всех регионах Франции зафиксировали эпидемию гриппа

Почти во всех регионах Франции зафиксировали эпидемию гриппа - РИА Новости, 03.01.2024

Почти во всех регионах Франции зафиксировали эпидемию гриппа

Эпидемия гриппа зафиксирована почти на всей территории Франции, высокий рост заболеваемости отмечен в 10 из 13 регионов европейской части республики, сообщило в РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:12

2024-01-03T22:12

2024-01-03T22:12

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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Эпидемия гриппа зафиксирована почти на всей территории Франции, высокий рост заболеваемости отмечен в 10 из 13 регионов европейской части республики, сообщило в среду Национальное агентство по здравоохранению (Santé publique France). В конце декабря агентство сообщило, что число госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи пациентов с подозрением на грипп выросло во Франции среди всех возрастных групп. "Сильный рост показателей заболеваемости гриппом/гриппоподобным заболеванием (зафиксирован) на материковой Франции, особенно в больницах. Десять регионов находятся в фазе эпидемии и три — в предэпидемической", — говорится в статистике за последнюю неделю 2022 года, опубликованной на сайте ведомства. Отмечается, что рост заболеваемости гриппом затронул все возрастные группы, однако особенно он был замечен в больницах, а также среди детей до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет. В трех регионах на северо-западе Франции – Бретани, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар - уровень заболеваемости еще не достиг показателей эпидемии. Среди пяти заморских территорий эпидемическая фаза была зафиксирована в Гвиане, Мартинике и Гваделупе, сообщило агентство. Вместе с этим показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией "стабилизировались или продолжали снижаться", однако уровень циркуляции вируса все еще высок. Национальное агентство по здравоохранению призвало французов пройти вакцинацию и соблюдать меры предосторожности, такие как ношение маски в местах скопления людей.

https://ria.ru/20240103/france-1919580854.html

https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

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в мире, франция, бретань, нормандия