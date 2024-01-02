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Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма - РИА Новости, 02.01.2024
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11:22 02.01.2024 (обновлено: 11:23 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919443704.html
Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма
Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма - РИА Новости, 02.01.2024
Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:22
2024-01-02T11:23
выставка-форум "россия"
оренбург
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
новый год
елка желаний
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как создаются фильмы, сообщается в Telegram-канале ФМБА. Коля Данилин мечтал увидеть своими глазами, как создаются фильмы и сериалы. В преддверии Нового года Скворцова сняла шарик с заветным желанием Николая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "По приглашению Вероники Скворцовой, Николай вместе с мамой и младшей сестрой отправились в Санкт-Петербург на съемочную площадку фильма "Великолепная пятерка". Там юный оренбуржец попробовал себя в разных кино-профессиях: режиссера монтажа, звукорежиссера, оператора и даже актера. Познакомился с режиссером сериала, подружился с исполнителем главной роли - Нодаром Джанелидзе", - говорится в сообщении. Теперь мальчик уверен в своем желании стать актером, хоть и понимает, что это довольно сложная работа. Он пообещал хорошо учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях, а после поступить в театральный институт, уточняется в материале.
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оренбург, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), новый год, елка желаний, выставка-форум "россия", санкт-петербург, общество
Выставка-форум "Россия", Оренбург, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Новый год, Елка желаний, Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Общество
Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма

Глава ФМБА Скворцова исполнила мечту Коли из Оренбурга побывать на съемках кино

© ФМБА России/TelegramВероника Скворцова возле "Елки желаний" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Вероника Скворцова возле Елки желаний на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© ФМБА России/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как создаются фильмы, сообщается в Telegram-канале ФМБА.
Коля Данилин мечтал увидеть своими глазами, как создаются фильмы и сериалы. В преддверии Нового года Скворцова сняла шарик с заветным желанием Николая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
© Фото : ФМБА России/Telegram11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма Великолепная пятерка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : ФМБА России/Telegram
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
"По приглашению Вероники Скворцовой, Николай вместе с мамой и младшей сестрой отправились в Санкт-Петербург на съемочную площадку фильма "Великолепная пятерка". Там юный оренбуржец попробовал себя в разных кино-профессиях: режиссера монтажа, звукорежиссера, оператора и даже актера. Познакомился с режиссером сериала, подружился с исполнителем главной роли - Нодаром Джанелидзе", - говорится в сообщении.
Теперь мальчик уверен в своем желании стать актером, хоть и понимает, что это довольно сложная работа. Он пообещал хорошо учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях, а после поступить в театральный институт, уточняется в материале.
© Фото : ФМБА России/Telegram11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма Великолепная пятерка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : ФМБА России/Telegram
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
 
Выставка-форум "Россия"ОренбургВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Новый годЕлка желанийВыставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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