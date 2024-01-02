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Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма

Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма - РИА Новости, 02.01.2024

Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:22

2024-01-02T11:22

2024-01-02T11:23

выставка-форум "россия"

оренбург

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

новый год

елка желаний

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как создаются фильмы, сообщается в Telegram-канале ФМБА. Коля Данилин мечтал увидеть своими глазами, как создаются фильмы и сериалы. В преддверии Нового года Скворцова сняла шарик с заветным желанием Николая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "По приглашению Вероники Скворцовой, Николай вместе с мамой и младшей сестрой отправились в Санкт-Петербург на съемочную площадку фильма "Великолепная пятерка". Там юный оренбуржец попробовал себя в разных кино-профессиях: режиссера монтажа, звукорежиссера, оператора и даже актера. Познакомился с режиссером сериала, подружился с исполнителем главной роли - Нодаром Джанелидзе", - говорится в сообщении. Теперь мальчик уверен в своем желании стать актером, хоть и понимает, что это довольно сложная работа. Он пообещал хорошо учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях, а после поступить в театральный институт, уточняется в материале.

оренбург

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), новый год, елка желаний, выставка-форум "россия", санкт-петербург, общество