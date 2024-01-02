Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма
Глава ФМБА Скворцова исполнила мечту Коли из Оренбурга побывать на съемках кино
© ФМБА России/TelegramВероника Скворцова возле "Елки желаний" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова исполнила мечту ребёнка в рамках акции "Елка желаний", который хотел увидеть, как создаются фильмы, сообщается в Telegram-канале ФМБА.
Коля Данилин мечтал увидеть своими глазами, как создаются фильмы и сериалы. В преддверии Нового года Скворцова сняла шарик с заветным желанием Николая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
© Фото : ФМБА России/Telegram11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
"По приглашению Вероники Скворцовой, Николай вместе с мамой и младшей сестрой отправились в Санкт-Петербург на съемочную площадку фильма "Великолепная пятерка". Там юный оренбуржец попробовал себя в разных кино-профессиях: режиссера монтажа, звукорежиссера, оператора и даже актера. Познакомился с режиссером сериала, подружился с исполнителем главной роли - Нодаром Джанелидзе", - говорится в сообщении.
Теперь мальчик уверен в своем желании стать актером, хоть и понимает, что это довольно сложная работа. Он пообещал хорошо учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях, а после поступить в театральный институт, уточняется в материале.
© Фото : ФМБА России/Telegram11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге
11-летний Коля Данилин на съемочной площадке фильма "Великолепная пятерка" в Санкт-Петербурге