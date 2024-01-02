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Число жертв серии мощных землетрясений в Японии выросло до 48 человек

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии выросло до 48 человек - РИА Новости, 02.01.2024

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии выросло до 48 человек

В результате серии землетрясений в японской префектуре Исикава погибли 48 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:45

2024-01-02T10:45

2024-01-02T12:36

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серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. В результате серии землетрясений в японской префектуре Исикава погибли 48 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти.Больше всего жертв в городе Судзу — 20 человек, в Вадзиме их число достигло 19.Ранее сообщалось о 30 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий. Только в Вадзиве известно о 14 случаях обрушений, также там частично или полностью выгорело более 200 домов.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января.Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.

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Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-02T10:45 true PT0M21S

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