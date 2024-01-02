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Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи - РИА Новости, 02.01.2024
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09:05 02.01.2024 (обновлено: 09:17 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919428635.html
Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи
Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи - РИА Новости, 02.01.2024
Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи
Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:05
2024-01-02T09:17
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS. На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу префектуры Исикава люди сложили из труб, стульев и других предметов большую надпись SOS. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". В течение примерно 10 минут произошли землетрясения магнитудами 5,7, 7,6 и 6,1. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи

Люди в пострадавших при землетрясении районах Японии выкладывают на улицах SOS

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS.
На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу префектуры Исикава люди сложили из труб, стульев и других предметов большую надпись SOS.
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". В течение примерно 10 минут произошли землетрясения магнитудами 5,7, 7,6 и 6,1. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено.
По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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