https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919428635.html

Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи

Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи - РИА Новости, 02.01.2024

Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи

Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:05

2024-01-02T09:05

2024-01-02T09:17

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919429512_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_6ba31ad9e93c74a829d3fc2beff210eb.jpg

ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS. На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу префектуры Исикава люди сложили из труб, стульев и других предметов большую надпись SOS. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". В течение примерно 10 минут произошли землетрясения магнитудами 5,7, 7,6 и 6,1. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

исикава

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году