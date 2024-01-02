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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:56
2024-01-02T08:56
2024-01-02T08:58
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины. "Серия взрывов прогремела в Харькове", - говорится в сообщении . Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов