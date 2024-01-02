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На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.01.2024
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Одно из предприятий Криворожского района Днепропетровской области повреждено из-за взрыва, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:56
2024-01-02T19:56
2024-01-02T19:56
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Одно из предприятий Криворожского района Днепропетровской области повреждено из-за взрыва, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги. "Удар по Криворожскому району. Враг попал по территории одного из предприятий", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Глава ОВА Лысак: при взрыве в Днепропетровской области пострадало предприятие