https://ria.ru/20240102/trevoga-1919411086.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T00:58

2024-01-02T00:58

2024-01-02T01:56

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога в Кировоградской, Николаевской областях и Херсонщине прозвучали практически одновременно — около 00.20 ночи. В других регионах ее включили раньше.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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в мире, украина, вооруженные силы украины