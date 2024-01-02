https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919419585.html
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке - РИА Новости, 02.01.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили украинские опорные пункты на Угледарском участке, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:04
2024-01-02T05:04
2024-01-02T10:47
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили украинские опорные пункты на Угледарском участке, рассказали в Минобороны. "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что "Солнцепеки" работают по противнику на относительно небольшом расстоянии — примерно пять километров, поэтому от экипажей требовалось максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, так как за этой техникой охотятся ВСУ и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.ТОС несет 24 заряда, они выстреливаются всего за шесть секунд и накрывают площадь в несколько футбольных полей. Термобарическая боевая часть снарядов "Солнцепека" создает объемные взрывы со сверхзвуковой ударной волной, в результате от баротравм могут уничтожаться солдаты противника, находящиеся в укрытиях вне зоны прямого поражения факторами взрыва. По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" уничтожили группу украинских диверсантов, а также живую силу и технику. ВСУ потеряли там около 110 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
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Работа ТОС-1А "Солнцепек" на Угледарском направлении
Работа ТОС-1А "Солнцепек" на Угледарском направлении
2024-01-02T05:04
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке
МО: "Солнцепеки" уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском участке
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили украинские опорные пункты на Угледарском участке, рассказали в Минобороны
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"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "Солнцепеки" работают по противнику на относительно небольшом расстоянии — примерно пять километров, поэтому от экипажей требовалось максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, так как за этой техникой охотятся ВСУ и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.
ТОС несет 24 заряда, они выстреливаются всего за шесть секунд и накрывают площадь в несколько футбольных полей. Термобарическая боевая часть снарядов "Солнцепека" создает объемные взрывы со сверхзвуковой ударной волной, в результате от баротравм могут уничтожаться солдаты противника, находящиеся в укрытиях вне зоны прямого поражения факторами взрыва.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" уничтожили группу украинских диверсантов, а также живую силу и технику. ВСУ потеряли там около 110 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
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