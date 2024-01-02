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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:14
2024-01-02T16:14
2024-01-02T16:14
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по военным предприятиям и складам западного вооружения, расположенным в Киеве и его пригородах. Все намеченные цели поражены. Кроме того, удалось отбить восемь атак ВСУ на Купянском, Донецком и Запорожском направлениях. Ликвидированы 112 артиллерийских расчетов, 137 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 34 беспилотника, 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотника, 445 зенитных ракетных комплексов, 1194 реактивные системы залпового огня, 14 434 танка и других бронемашин, 7611 орудий полевой артиллерии и 16 976 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 января 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по военным предприятиям и складам западного вооружения, расположенным в Киеве и его пригородах. Все намеченные цели поражены. Кроме того, удалось отбить восемь атак ВСУ на Купянском, Донецком и Запорожском направлениях. Ликвидированы 112 артиллерийских расчетов, 137 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 34 беспилотника, 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотника, 445 зенитных ракетных комплексов, 1194 реактивные системы залпового огня, 14 434 танка и других бронемашин, 7611 орудий полевой артиллерии и 16 976 единиц автомобильной техники.