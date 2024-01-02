https://ria.ru/20240102/predpriyatie-1919483882.html

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадало предприятие

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадало предприятие - РИА Новости, 02.01.2024

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадало предприятие

Промышленное предприятие, линия электропередач повреждены в городе Никополь Днепропетровской области Украины из-за взрывов, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:25

2024-01-02T16:25

2024-01-02T16:25

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Промышленное предприятие, линия электропередач повреждены в городе Никополь Днепропетровской области Украины из-за взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Враг атаковал Никополь из артиллерии <…> Повреждены частное и промышленное предприятия <…> Задело линию электропередач и газопроводы", - написал Лысак, не уточнив, о каких предприятиях идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина