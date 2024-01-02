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При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок - РИА Новости, 02.01.2024
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22:59 02.01.2024 (обновлено: 23:06 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/pozhar-1919522580.html
При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок
При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок - РИА Новости, 02.01.2024
При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок
Девочка погибла во время пожара в квартире в Центральном районе Тольятти, сообщило ГУ МЧС по Самарской области. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:59
2024-01-02T23:06
происшествия
тольятти
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 2 янв — РИА Новости. Девочка погибла во время пожара в квартире в Центральном районе Тольятти, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.В МЧС в 19.45 мск поступила информация о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти по адресу: бульвар 50 лет Октября, 8. В 20.26 мск пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 34 человека и 14 единиц техники."В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.Прокуратура Центрального района Тольятти проверит исполнение противопожарного законодательства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в сгоревшей квартире находился папа с тремя детьми. Несовершеннолетние, предварительно, играли с огнем - жгли спички. После возгорания папу и двух детей эвакуировали, десятилетняя девочка спряталась на балконе, ее нашли позже уже погибшей.
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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок

При пожаре в квартире дома в Тольятти погибла девочка, пять человек спасли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 янв — РИА Новости. Девочка погибла во время пожара в квартире в Центральном районе Тольятти, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.
В МЧС в 19.45 мск поступила информация о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти по адресу: бульвар 50 лет Октября, 8. В 20.26 мск пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 34 человека и 14 единиц техники.
"В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Прокуратура Центрального района Тольятти проверит исполнение противопожарного законодательства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в сгоревшей квартире находился папа с тремя детьми. Несовершеннолетние, предварительно, играли с огнем - жгли спички. После возгорания папу и двух детей эвакуировали, десятилетняя девочка спряталась на балконе, ее нашли позже уже погибшей.
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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