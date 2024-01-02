https://ria.ru/20240102/pozhar-1919522580.html

При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок

При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок - РИА Новости, 02.01.2024

При пожаре в квартире дома в Тольятти погиб ребенок

Девочка погибла во время пожара в квартире в Центральном районе Тольятти, сообщило ГУ МЧС по Самарской области. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:59

2024-01-02T22:59

2024-01-02T23:06

происшествия

тольятти

самарская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 2 янв — РИА Новости. Девочка погибла во время пожара в квартире в Центральном районе Тольятти, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.В МЧС в 19.45 мск поступила информация о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти по адресу: бульвар 50 лет Октября, 8. В 20.26 мск пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 34 человека и 14 единиц техники."В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.Прокуратура Центрального района Тольятти проверит исполнение противопожарного законодательства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в сгоревшей квартире находился папа с тремя детьми. Несовершеннолетние, предварительно, играли с огнем - жгли спички. После возгорания папу и двух детей эвакуировали, десятилетняя девочка спряталась на балконе, ее нашли позже уже погибшей.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)