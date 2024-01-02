https://ria.ru/20240102/pozhar-1919512081.html

В Новоузенске при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Новоузенске при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2024

В Новоузенске при пожаре в жилом доме погибли два человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Новоузенске Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:48

2024-01-02T20:48

2024-01-02T20:58

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Новоузенске Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в областном главке МЧС."Сегодня в 18.08 (17.08 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Новоузенск, 1-й микрорайон, 18А. Произошло загорание дивана на площади 4 квадратных метра в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибли два человека, личности устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Причина пожара устанавливается, добавили в главке.Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку по факту смерти супружеской пары при пожаре в Новоузенске. "По предварительным данным, 2 января соседями обнаружено возгорание квартиры, расположенной в микрорайоне-1 города Новоузенска. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)