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Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы
Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 02.01.2024
Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы
Украинская оборонная промышленность не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов, признал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:50
2024-01-02T04:50
2024-01-02T04:50
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинская оборонная промышленность не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов, признал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой"."Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего (украинского. — Прим. ред.) ВПК", — с недоумением сообщил экс-чиновник.Тука рассказал, что это вещество выступает базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. Особенно печальная ситуация сложилась на Украине с артиллерийским порохом, посетовал бывший замминистра.По словам Туки, полноценное производство артиллерийских снарядов на территориях, подконтрольных Киеву, сейчас невозможно. Заявления о возникновении такого производства, скорее всего, имеют в виду не снаряды, а гильзы, капсюли или боеголовки для них.Ранее анонимный старший офицер ВСУ рассказал британскому изданию Independent, что российские удары "парализовали" оборонную промышленность Украины и не позволяют той производить что-либо самостоятельно.
https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917942382.html
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в мире, украина, георгий тука, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины
Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы
Экс-замминистра Тука: Украина не способна производить порох