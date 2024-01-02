https://ria.ru/20240102/porokh-1919419269.html

Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы

Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 02.01.2024

Погорели на примитиве. На Украине забили тревогу из-за неожиданной проблемы

Украинская оборонная промышленность не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов, признал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:50

2024-01-02T04:50

2024-01-02T04:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

георгий тука

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинская оборонная промышленность не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов, признал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой"."Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего (украинского. — Прим. ред.) ВПК", — с недоумением сообщил экс-чиновник.Тука рассказал, что это вещество выступает базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. Особенно печальная ситуация сложилась на Украине с артиллерийским порохом, посетовал бывший замминистра.По словам Туки, полноценное производство артиллерийских снарядов на территориях, подконтрольных Киеву, сейчас невозможно. Заявления о возникновении такого производства, скорее всего, имеют в виду не снаряды, а гильзы, капсюли или боеголовки для них.Ранее анонимный старший офицер ВСУ рассказал британскому изданию Independent, что российские удары "парализовали" оборонную промышленность Украины и не позволяют той производить что-либо самостоятельно.

https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917942382.html

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919064110.html

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в мире, украина, георгий тука, вооруженные силы украины