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Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО - РИА Новости, 02.01.2024
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:56
2024-01-02T23:56
2024-01-02T23:56
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мария захарова
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, написав в своем Telegram-канале: "Российских дипломатов никто изолировать не будет". Захарова также отметила, что РФ будет вести активную деятельность в международном формате и развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству. Кулеба, как сообщило ранее украинское издание "Страна", призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов на Украину в свете массированных обстрелов. Он также призвал одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине и изолировать российских дипломатов в западных столицах и международных организациях.
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Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет