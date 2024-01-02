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Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:56 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/politika-1919526387.html
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО - РИА Новости, 02.01.2024
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:56
2024-01-02T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
россия
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, написав в своем Telegram-канале: "Российских дипломатов никто изолировать не будет". Захарова также отметила, что РФ будет вести активную деятельность в международном формате и развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству. Кулеба, как сообщило ранее украинское издание "Страна", призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов на Украину в свете массированных обстрелов. Он также призвал одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине и изолировать российских дипломатов в западных столицах и международных организациях.
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в мире, мария захарова, украина, россия, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба
Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО

Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, написав в своем Telegram-канале: "Российских дипломатов никто изолировать не будет". Захарова также отметила, что РФ будет вести активную деятельность в международном формате и развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Кулеба, как сообщило ранее украинское издание "Страна", призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов на Украину в свете массированных обстрелов. Он также призвал одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине и изолировать российских дипломатов в западных столицах и международных организациях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваУкраинаРоссияДмитрий Кулеба
 
 
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