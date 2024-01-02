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Израильских пленных освободят на условиях палестинцев, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 02.01.2024
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17:56 02.01.2024 (обновлено: 18:21 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/plennye-1919497105.html
Израильских пленных освободят на условиях палестинцев, заявили в ХАМАС
Израильских пленных освободят на условиях палестинцев, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 02.01.2024
Израильских пленных освободят на условиях палестинцев, заявили в ХАМАС
Израильские пленные получат свободу только на условиях палестинских движений сопротивления, потому что они являются хозяевами положения в секторе Газа, заявил... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:56
2024-01-02T18:21
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исмаил хания
израиль
оон
восточный иерусалим
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ДОХА, 2 янв — РИА Новости. Израильские пленные получат свободу только на условиях палестинских движений сопротивления, потому что они являются хозяевами положения в секторе Газа, заявил во вторник глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания."Освобождение пленных врага произойдет только на условиях сопротивления, потому что оно является хозяином места и времени в секторе Газа и во всей Палестине", - заявил Хания, которого цитирует телеканал "Аль-Джазира"."С нашими лидерами сопротивления все в порядке, и они с полной отдачей выполняют свои обязанности на местах", - добавил Хания.Он отметил, что израильская агрессия в секторе Газа, которая продолжается 88 дней, прекратится под ударами сопротивления и благодаря стойкости палестинского народа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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израиль
восточный иерусалим
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, израиль, оон, восточный иерусалим
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исмаил Хания, Израиль, ООН, Восточный Иерусалим
Израильских пленных освободят на условиях палестинцев, заявили в ХАМАС

Политбюро ХАМАС: израильских пленных освободят только на условиях палестинцев

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 янв — РИА Новости. Израильские пленные получат свободу только на условиях палестинских движений сопротивления, потому что они являются хозяевами положения в секторе Газа, заявил во вторник глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
"Освобождение пленных врага произойдет только на условиях сопротивления, потому что оно является хозяином места и времени в секторе Газа и во всей Палестине", - заявил Хания, которого цитирует телеканал "Аль-Джазира".
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"С нашими лидерами сопротивления все в порядке, и они с полной отдачей выполняют свои обязанности на местах", - добавил Хания.
Он отметил, что израильская агрессия в секторе Газа, которая продолжается 88 дней, прекратится под ударами сопротивления и благодаря стойкости палестинского народа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсмаил ХанияИзраильООНВосточный Иерусалим
 
 
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