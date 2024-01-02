https://ria.ru/20240102/obstrel-1919510757.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:31

2024-01-02T20:31

2024-01-02T20:31

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров <...> 19.20 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров <...> 19.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщает, что в 20.10 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия