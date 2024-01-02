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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:31
2024-01-02T20:31
2024-01-02T20:31
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров <...> 19.20 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров <...> 19.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщает, что в 20.10 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку