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Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт - РИА Новости, 02.01.2024
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16:19 02.01.2024 (обновлено: 20:44 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/nyu-york-1919483367.html
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт - РИА Новости, 02.01.2024
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт
В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:19
2024-01-02T20:44
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в силовых органах.По данным издания, инцидент произошел накануне рядом с концертным залом. Автомобиль марки Ford Expedition столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого обе машины въехали в толпу и врезались в другие транспортные средства, начался пожар. &quot;Расследование проводится объединенной группой по борьбе с терроризмом&quot;, — говорится в сообщении.Два человека, находившиеся во втором автомобиле, погибли, еще пять получили ранения. При этом внутри Ford обнаружили канистры с бензином, отмечается в материале.Тем не менее власти пока не уверены, что речь действительно идет о теракте, уточнил источник телеканала.
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в мире, сша, ford motor
В мире, США, Ford Motor
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт

ABC: ДТП возле концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт

© Кадр видео из соцсетейМесто аварии возле концертного зала в американском штате Нью-Йорк
Место аварии возле концертного зала в американском штате Нью-Йорк
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в силовых органах.
По данным издания, инцидент произошел накануне рядом с концертным залом. Автомобиль марки Ford Expedition столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого обе машины въехали в толпу и врезались в другие транспортные средства, начался пожар.
«

"Расследование проводится объединенной группой по борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

Два человека, находившиеся во втором автомобиле, погибли, еще пять получили ранения. При этом внутри Ford обнаружили канистры с бензином, отмечается в материале.
Тем не менее власти пока не уверены, что речь действительно идет о теракте, уточнил источник телеканала.
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