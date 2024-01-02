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Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт

Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт - РИА Новости, 02.01.2024

Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт

В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:19

2024-01-02T16:19

2024-01-02T20:44

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в силовых органах.По данным издания, инцидент произошел накануне рядом с концертным залом. Автомобиль марки Ford Expedition столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого обе машины въехали в толпу и врезались в другие транспортные средства, начался пожар. "Расследование проводится объединенной группой по борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.Два человека, находившиеся во втором автомобиле, погибли, еще пять получили ранения. При этом внутри Ford обнаружили канистры с бензином, отмечается в материале.Тем не менее власти пока не уверены, что речь действительно идет о теракте, уточнил источник телеканала.

https://ria.ru/20231230/ssha-1919072997.html

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в мире, сша, ford motor