https://ria.ru/20240102/nyu-york-1919483367.html
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт - РИА Новости, 02.01.2024
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт
В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:19
2024-01-02T16:19
2024-01-02T20:44
в мире
сша
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919484188_0:497:840:970_1920x0_80_0_0_b9405cdf8d116edc88eafac1b7dfd625.png
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В американском городе Рочестере произошло ДТП, где погибли два человека, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в силовых органах.По данным издания, инцидент произошел накануне рядом с концертным залом. Автомобиль марки Ford Expedition столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого обе машины въехали в толпу и врезались в другие транспортные средства, начался пожар. "Расследование проводится объединенной группой по борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.Два человека, находившиеся во втором автомобиле, погибли, еще пять получили ранения. При этом внутри Ford обнаружили канистры с бензином, отмечается в материале.Тем не менее власти пока не уверены, что речь действительно идет о теракте, уточнил источник телеканала.
https://ria.ru/20231230/ssha-1919072997.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919484188_0:340:840:970_1920x0_80_0_0_f83464fc148cbc4ab863497dcacbfa33.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ford motor
Аварию у концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт
ABC: ДТП возле концертного зала в Рочестере расследуют как возможный теракт