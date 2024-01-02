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Московская компания в 2023 году выпустила 40 тысяч тонн мясных изделий
Московская компания в 2023 году выпустила 40 тысяч тонн мясных изделий - РИА Новости, 02.01.2024
Московская компания в 2023 году выпустила 40 тысяч тонн мясных изделий
Столичная компания-производитель колбасных изделий, получившая в 2016 году статус промышленного комплекса и набор льгот от города, в 2023 году выпустила более... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:12
2024-01-02T09:12
2024-01-02T09:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичная компания-производитель колбасных изделий, получившая в 2016 году статус промышленного комплекса и набор льгот от города, в 2023 году выпустила более 40 тысяч тонн продукции, включая несколько новинок, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В настоящее время в Москве семь мясоперерабатывающих производств получают налоговые льготы и другие преференции от городских властей."Например, московский производитель колбасных изделий "Дымов" с 2016 года имеет статус промышленного комплекса, а также получает льготные займы на развитие экспортной деятельности. Сэкономленные средства предприятие вкладывает в расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска. Так, по итогам 2023 года на заводе выпустили свыше 40 тысяч тонн продукции – это рекордный показатель за все время работы предприятия", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.В пресс-службе добавили, что обрабатывающие предприятия Москвы могут также претендовать на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. А всего различные московские производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичная компания-производитель колбасных изделий, получившая в 2016 году статус промышленного комплекса и набор льгот от города, в 2023 году выпустила более 40 тысяч тонн продукции, включая несколько новинок, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В настоящее время в Москве семь мясоперерабатывающих производств получают налоговые льготы и другие преференции от городских властей.
«
"Например, московский производитель колбасных изделий "Дымов" с 2016 года имеет статус промышленного комплекса, а также получает льготные займы на развитие экспортной деятельности. Сэкономленные средства предприятие вкладывает в расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска. Так, по итогам 2023 года на заводе выпустили свыше 40 тысяч тонн продукции – это рекордный показатель за все время работы предприятия", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
В пресс-службе добавили, что обрабатывающие предприятия Москвы могут также претендовать на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. А всего различные московские производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.