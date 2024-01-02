https://ria.ru/20240102/briks-1919441597.html

В Кубинке пройдут совместные учения спасателей стран БРИКС

В Кубинке пройдут совместные учения спасателей стран БРИКС - РИА Новости, 02.01.2024

В Кубинке пройдут совместные учения спасателей стран БРИКС

Совместные учения со спасателями стран БРИКС пройдут в этом году в подмосковной Кубинке в рамках международного салона "Комплексная безопасность", рассказали... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:53

2024-01-02T10:53

2024-01-02T10:53

в мире

россия

кубинка

юар

брикс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Совместные учения со спасателями стран БРИКС пройдут в этом году в подмосковной Кубинке в рамках международного салона "Комплексная безопасность", рассказали РИА Новости в МЧС России. Ранее сообщалось, что председательство в БРИКС в 2024 году переходит к России. "Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность-2024", который пройдет в конце мая-начале июня в подмосковной Кубинке", - сообщил журналистам директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар на мероприятии по линии БРИКС в ЮАР в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html

россия

кубинка

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в мире, россия, кубинка, юар, брикс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)