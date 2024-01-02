https://ria.ru/20240102/belgorod-1919483262.html

В Белгороде взрывотехники обезвреживают неразорвавшийся снаряд

В Белгороде взрывотехники обезвреживают неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде взрывотехники обезвреживают неразорвавшийся снаряд

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны РФ обезвреживают в городе один неразорвавшийся снаряд, люди перевезены на безопасное... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:19

2024-01-02T16:19

2024-01-02T16:53

белгород

происшествия

россия

белгородская область

валентин демидов

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны РФ обезвреживают в городе один неразорвавшийся снаряд, люди перевезены на безопасное расстояние."Внимание, жители! Один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны в 16.15. Люди перевезены на безопасное расстояние. Сохраняйте спокойствие", - написал Демидов в Telegram-канале.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

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белгород, происшествия, россия, белгородская область, валентин демидов