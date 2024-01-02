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Алименты на ребенка: правила расчета и взыскания в 2023 году

Алименты на ребенка 2023 какой размер выплат, как платить, взыскание через суд

Алименты на ребенка: правила расчета и взыскания в 2023 году

Платить алименты на ребенка - обязанность родителей (чаще всего - отцов), которую они могут исполнять как добровольно, так и по решению суда. Каков размер этих... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:15

2024-01-02T18:15

2024-01-02T18:21

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Платить алименты на ребенка - обязанность родителей (чаще всего - отцов), которую они могут исполнять как добровольно, так и по решению суда. Каков размер этих денежных выплат в 2023 году, как осуществляется взыскание алиментов и в чем суть последних изменений в данной сфере - в материале РИА Новости.Алименты на ребенкаСогласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Средства, которые выделяются на такое содержание, и носят название алиментов. При этом порядок и форму материального обеспечения мать и отец определяют самостоятельно. В случае если родители не содержат детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ).Кто имеет право на алиментыАлименты полагаются не только детям, рожденным в браке, но появившимся вне семьи, при условии, что родство ребенка и человека, с которого взыскивается плата, подтверждено или доказано.Кроме родителя, с которым остался ребенок, подать на ежемесячные алименты на несовершеннолетнего могут:“Следует отметить, что законодательством защищены не только права несовершеннолетних детей, но и права женщин в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, - добавляет Владимир Чупраков, адвокат, член Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Кировской области. - В силу статьи 89 Семейного кодекса Российской Федерации супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Если супругам не удалось достигнуть соглашения по данному вопросу, то жена во время своей беременности, а также в течение трех лет со дня рождения их общего ребенка имеет право требовать алименты в судебном порядке. При этом размер алиментов определяется судом на основании материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон”.До какого возраста платят алиментыРодители обязаны платить алименты на ребенка, пока ему не исполнилось 18 лет, а иногда и после 18-ти, если он нетрудоспособен и нуждается в помощи.Однако, если ребенок до 18 лет вступит в брак, то с родителя снимают обязанности по его материальному обеспечению. Также это происходит в случае если несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным), если он работает по трудовому договору, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.Кроме того согласно статье 120 СК РФ выплата алиментов прекращается при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались средства, или же со смертью лица, получающего алименты, либо того, кто обязан их уплачивать. "Кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 137 СК РФ, при сохранении личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей, это указывается в решении суда об усыновлении”, - уточняет Валентин Лупу.Уплата алиментов— Алименты можно взыскать как в принудительном порядке через суд, так и добровольно — путем заключения соглашение об уплате средств, — рассказала РИА Новости семейный юрист Евгения Сергеева.ДобровольнаяНа основании главы 16 Семейного кодекса РФ родители или законные представители ребенка могут заключить соглашение об уплате алиментов. Оно должно устанавливать размер, условия и порядок выплаты средств на содержание несовершеннолетнего.Изменить документ или отказаться от исполнения соглашения в одностороннем порядке нельзя. А размер алиментов при этом не должен быть ниже суммы, которую мог бы назначить суд. “При этом в случае существенного изменения материального или семейного положения любая сторона такого соглашения может обратится с иском в суд об изменении или расторжении соглашения”, - говорит Валентин Лупу.Алименты по условиям соглашения могут уплачиваться:Также допускается сочетание различных вариантов уплаты алиментов.В соглашении может быть прописан и порядок индексации выплат. Если этот момент не оговорен, алименты нужно индексировать соответственно увеличению прожиточного минимума на ребенка.- Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и должно быть нотариально удостоверено, иначе оно признается недействительным. Средства, которые были добровольно перечислены для ребенка в отсутствие такого соглашения, алиментами не признаются. Но есть исключение. Если обязанное лицо перечисляет денежные средства с пометкой в назначении платежа "алименты" или "на содержание ребенка", то в дальнейшем суд и/или судебный пристав-исполнитель учтет данные суммы при расчете задолженности по алиментам, - уточняет Яна Воробьева, адвокат, член Московской областной коллегии адвокатов.По исполнительным листам и судебным приказамЕсли договориться по поводу выплаты алиментов на ребенка не получается, то родитель, с которым остается ребенок, имеет право обратиться в мировой или районный суд за помощью во взыскании. Для таких случаев существуют упрощенная процедура — с выдачей судебного приказа (в мировом суде) и обычная — через подачу искового заявления о взыскании (в районном суде).Первый вариант применяется, когда известно место проживания и работы родителя, уклоняющегося от исполнения своих обязанностей, а также сумма его доходов. В этом случае законному представителю ребенка достаточно лишь написать заявление о выдаче судебного приказа и подать его в мировой суд. Оно будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова второй стороны. При этом выплаты назначаются только в долях от доходов.Если же при установлении места жительства алиментщика возникают проблемы или же достоверно неизвестно, чем он зарабатывает себе на жизнь, а также в том случае, если он не признает своего родства с ребенком или же не хочет выделять средства на его содержание, второму родителю придется подавать иск о взыскании алиментов.Как подать на алиментыВне зависимости от того, удалось ли родителям прийти к соглашению по вопросам алиментов, первый шаг в данном процессе - это сбор необходимых бумаг. Соглашение об уплате алиментов заключается у нотариуса (здесь же можно уточнить и необходимые для этого справки и документы), заявление о выдаче судебного приказа или исковое заявление в суд можно составить самостоятельно либо при помощи юриста.“Во втором случае в документе обязательно должны быть указаны следующие данные: адрес суда и его название, ФИО истца и ответчика, дата и место рождения, место жительства один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН или паспорт), а также кратко изложена суть требований, их обоснование, сумма и расчет запрашиваемых алиментов”, - отмечает Яна Воробьева.В том случае, когда родителям удалось решить данный вопрос мирно, будущий плательщик алиментов может направить соответствующие письменное заявление в бухгалтерию по месту своей работы. В таком документе нужно указать, с какого времени и какую сумму нужно удерживать из его зарплаты, а также реквизиты, по которым эти деньги следует передать получателю.Куда обращатьсяКогда речь идет о соглашении об уплате алиментов, гражданам необходимо обратиться к нотариусу. В ином случае истец должен самостоятельно решить, в какой именно суд он будет подавать заявление. Это может орган правосудия по месту его жительства. а также по месту жительства ответчика.Также истцу предстоит решить, куда именно - в мировой или районный суд - ему необходимо обратиться. К мировому судье по вопросам алиментов обращаются тогда, когда между сторонами нет дополнительных противоречий противоречий и алименты взыскивается в долевом выражении. Если спорные моменты имеются, то решать вопрос, скорей всего, придется в районном суде.Необходимые документыАктуальный перечень документов, которые нужны для оформления соглашения об уплате алиментов, можно уточнить непосредственно у нотариуса. Чаще всего сторонам необходимы:По словам Яны Воробьевой, для обращения в суд необходимо подготовить следующие документы:Для обращения в суд необходимо подготовить следующие документы:В случае если доход ответчика сложно точно определить, вместе с заявлением нужно предоставить расчет средств, которые, по мнению истца, необходимы для содержания ребенка. При этом нужно приложить документальное обоснование этих трат (например, чеки).Если же ответчик не скрывается от уплаты алиментов, но хочет высказать свое мнение по этому поводу в суде, он должен представить:СрокиКак гласит статья 126 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебный приказ выносится в течение 5 дней после поступления заявления. В этом же документе прописано, что в пятидневный срок с момента вынесения приказа его копия попадает не только к истцу, но и к должнику. После этого у второй стороны есть 10 дней на то, чтобы представить свои возражения (если таковые у него, конечно же, имеются).Если же вопрос об алиментах решается в районном суде, то после поступления искового заявления срок рассмотрения дела в большинстве случаев составляет не больше месяца. Этот период может быть увеличен вдвое, если судье пришлось столкнуться с большими сложностями. “В некоторых случаях суды могут вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения решения о взыскании алиментов, т.е. до рассмотрения по существу. Как правило, это делается в случаях, если имеются основания полагать, что плательщик не выполняет обязанность по содержанию детей”, - говорит Валентин Лупу.Размер алиментовРешающее значение при определении размера алиментов играет материальное положение сторон. При этом учитывается не только “основная” зарплата плательщика, но и другие имеющиеся у него источники дохода, например, гонорары от публикаций в СМИ, различные премии, пенсии и стипендии и так далее. Полный перечень тех видов дохода, из которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетнего ребенка, определен постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908.Евгения Сергеева рассказала, что в соответствии с постановлением № 1908 от 02.11.2021, к доходам, с которых удерживаются алименты относятся:- Вместе с этим алименты не взыскиваются с определенных доходов, в частности с денежных сумм, выплаченных лицам, получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, пособий и выплат гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, - уточняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Сумма выплачиваемых алиментов не должна составлять больше половины полученного гражданином дохода за месяц. Если же за плательщиком числится долг по алиментам, то ежемесячно с его зарплаты могут удерживать до 70 процентов.Минимальный размерЗаконом не определена фиксированная сумма, как и порядок ее расчета. Суды руководствуются величиной, кратной региональному прожиточному минимуму на ребенка, а если такой показатель не установлен в субъекте, то в целом по стране. - Эти рекомендации для судов даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов". С учетом положений пункта 2 статьи 117 СК РФ при установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, судам следует исходить из действующей на день вынесения решения суда величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии указанной величины - величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской Федерации", - объясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.Размер прожиточного минимума на детей в целом по России на 2023 год составляет 13944 рубля.Размер МРОТ с 2023 года составляет 16242 рубля, и если у родителя заработная плата равна МРОТ, то минимальный размер на одного ребенка будет 3 532 рубля ((16242-13%) ×25%). На двоих детей – 4710,18 рублей, на троих - 7065,27 рублей.“Если родитель не работает, а получает пособие по безработице, сумма будет меньше. В 2023 году минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей. Исходя из этого размер алиментов на одного ребенка составит 375 рублей (1500 x 25%)”, - объясняет Сергей Гебель.Для обоснования суммы истцу нужно тщательно подготовиться к судебному процессу, например, предоставить обоснование расходов на ребенка (чеки). При вынесении решения суд также будет учитывать материальное и семейное положение как отца, так и матери, и наличие у ответчика других детей, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства.Уменьшение и увеличение размераСумма, ежемесячно выплачиваемая на ребенка, может быть увеличена в различных ситуациях. Например, если у получателя алиментов обнаружились серьезные проблемы со здоровьем или он потерял работу по не зависящим от него обстоятельствам (например, попал под сокращение).Сумму алиментов можно попробовать увеличить и в том случае, если доход плательщика существенно вырос, а алименты он выплачивает, исходя из гораздо более скромной суммы.Еще одно основание для увеличения суммы алиментов - это появление дополнительных расходов на ребенка. Например, как определяет данный пункт статья 86 СК РФ, это может быть тяжелая болезнь, необходимость в постоянном уходе и так далее. Как именно каждый из родителей должен участвовать в таких расходах - определяет суд.Впрочем, у плательщика тоже есть право добиваться снижения размера алиментов. Если на то, конечно, есть уважительная причина. Например, ухудшение его материального положение, те же проблемы со здоровьем, наличие других несовершеннолетних детей, которым также необходимо платить алименты, и так далее.Расчет алиментовАлименты могут взыскиваться различными способами: в определенных долях от дохода плательщика, в виде фиксированной, определенной судом или добровольным соглашением сторон, суммы либо в так называемом смешанном формате (то есть одновременно и в долях, и в твердой денежной сумме)."Для расчета минимальных алиментов в процентах необходимо знать:В долях от дохода— Размер алиментов зависит от того, имеет ли родитель постоянный заработок. В силу статьи 80 СК РФ, на одного ребенка приходится одна четверть заработка и (или) иного дохода родителей, для алиментов на двух детей — одна треть, на трех и более — половина. При этом удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработка. Здесь имеются в виду и пенсии и стипендии, средства от сдачи квартиры и иные поступления, согласно постановлению правительства "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей", — говорит юрист Евгения Сергеева.В твердой денежной суммеЕсли же алиментщик имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо получает его в натуре или в иностранной валюте, либо если у него нет постоянного источника дохода, а также в других случаях, когда взыскание в долевом отношении невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, то согласно статье 83 СК РФ суд вправе определить размер содержания на ребенка в твердой сумме, или же одновременно в долях и в твердой денежной сумме.Размер ее определяется в интересах ребенка: для сохранения прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения обоих родителей и других заслуживающих внимания обстоятельств.Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, также определяется в твердой денежной сумме.“Нередки случаи, когда родитель, с которого взыскивают алименты, пытается показать низкую официальную зарплату и скрыть другие свои доходы. Таким образом он стремится уйти от выплат, назначенных в твердой денежной сумме или в смешанной форме, ведь тогда алименты будут гораздо выше, - говорит Владимир Чупраков. - Чтобы взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, стоит иметь в виду выводы президиума Свердловского областного суда (они отражены в информационном письме об актуальных вопросах рассмотрения споров об алиментах.) По мнению суда, наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить безусловным основанием для отказа взыскать с такого лица алиментов в указанной форме. Алименты могут быть назначены в твердой денежной сумме или в смешанной форме в том случае, если это будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка, позволив сохранить прежний уровень его обеспечения и не нарушив при этом права указанного родителя”.- При взыскании алиментов в твердой сумме применяется правило, не закрепленное нормативно, но активно вошедшее в судебную практику. В качестве минимального платежа по алиментам берется половина суммы от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В 2023 году величина прожиточного минимума для детей составляет 13944 рублей по стране в целом и 18770 рублей в Москве. Соответственно, минимальный размер алиментов будет в районе 6972 рублей, - объясняет Сергей Гебель.Порядок и срок выплат алиментовАлименты в большинстве случаев выплачиваются ежемесячно. Так, работодатель, у которого на руках есть соответствующее соглашение сторон или решение суда, обязан удержать нужную сумму из зарплаты плательщика и перечислить ее получателю. Это необходимо сделать в течение 3 дней с момента получения такой зарплаты.Взыскание алиментовКак правило, к судебным приставам граждане обращаются в том случае, если вторая сторона не желает содержать ребенка даже при наличии соответствующего решения суда. В данном случае после того, как истец получает на руки судебный приказ или же исполнительный лист по итогам решения суда, он должен передать его в Федеральную службу судебных приставов. Ее задача — обеспечить фактическое взыскание алиментов.В течение 3 суток после получения документа от истца ФССП обязана возбудить исполнительное производство. В его рамках приставы могут разыскивать имущество должника, проводить проверки финансовых документов и даже арестовывать имущество согласно статье 64 ФЗ "Об исполнительном производстве".- С 2023 года алименты начнут взыскивать в онлайн-формате: судебные приказы автоматически будут направлять судебным приставам через "Госуслуги". Приставы в свою очередь сами будут обращаться в банки и к работодателю плательщика. Данное обстоятельство защитит детей, - говорит Марина Шершнева.“Кроме того, в 2023 году родители могут обратиться к судебному приставу для взыскания алиментов, используя методы автоматизированного взыскания, такие как банковский лизинг или запрет на выезд из страны”, - добавляет юрист Наталья Бердникова.С какого момента взыскиваются“Согласно статье 107 Семейного кодекса РФ, алименты присуждаются с момента обращения в суд, то есть со дня подачи искового заявления (заявления о выдаче судебного приказа). Также по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения судом решения”, — отметила Евгения Сергеева.Здесь же указано, что “алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд”. Это происходит в том случае, если истцу удается доказать, что и до момента своего обращения в суд он принимал меры для получения алиментов, однако вторая сторона уклонялась от их уплаты.“Как разъясняет Верховный суд РФ, это может подтверждаться направлением лицу, обязанному уплачивать алименты, телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством электронной почты требований об уплате алиментов либо предложения заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен)”,- говорит Валентин Лупу.Срок исковой давности по взысканию алиментов законодательством не устанавливается, то есть у лица есть право обратиться в суд с заявлением в любое время. Однако существует понятие пресекаемого срока: когда ребенок достигает 18 лет, он теряет право на алименты.При этом, если родитель успел обратиться за взысканием до 18-летия ребенка, то алиментщик будет обязан погасить задолженность даже после совершеннолетия.Как происходит взысканиеЕсли речь идет об образовавшемся долге по алиментам, то сразу после получения исполнительных документов у плательщика (а скорее, неплательщику) алиментов еще есть возможность добровольно погасить задолженность. Если гражданин отказывается решать вопрос мирным путем, исполнительный лист может быть направлен его работодателю (если человек, конечно, официально трудоустроен и место его работы известно).К слову, если плательщик алиментов намерен уволиться, то его работодатель обязан уведомить об этом судебных приставов.Судебный пристав также может применять меры принудительного взыскания к должнику, который не желает содержать своего ребенка. Это не только арест счетов и имущества, но и установление запретов и ограничений вплоть до привлечения к уголовной ответственности. “При определенных условиях приставом может быть вынесено постановление о временном ограничении на пользование правом управления транспортными средствами”, - уточняет Валентин Лупу.Алименты с неработающего родителя“Если, например, у отца ребенка отсутствует официальный заработок, то алименты будут рассчитываться в твердой сумме, согласно 83 СК РФ. Поскольку в законе количество средств не закреплено, сумма устанавливается судом путем оценки материального и семейного положения как отца, так и матери, и других обстоятельств”, - поясняет юрист Евгения Сергеева.Алименты на ребенка после 18 летВ исключительных случаях алименты могут назначаться и на содержание совершеннолетних детей. Например, в статье 85 Семейного кодекса прописано, что на помощь со стороны родителей могут рассчитывать нетрудоспособные, но при этом уже достигшие совершеннолетия граждане. который нуждаются в помощи.“Под нетрудоспособными совершеннолетними детьми, имеющими право на алименты следует понимать лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, - говорит юрист Валентин Лупу. - При определении нуждаемости в помощи выясняется уровень материального положения такого ребенка, является ли оно достаточным для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.)”Если прийти к соглашению по данному вопросу родителям или опекунам не удалось, то размер алиментов устанавливает суд, причем делает это в виде твердой денежной суммы.Алименты на детей, оставшихся без попечения родителейАлименты на детей, которые в силу обстоятельств остались без попечения родителей, назначаются по тем же принципам, что и на других несовершеннолетних граждан. Подробнее об этом говорится в статье 84 российского Семейного кодекса. Денежное содержание в этом случае выплачивается опекуну (попечителю) детей либо их приемным родителям. Также они могут зачисляться на счет той организации, в которой в настоящий момент находится ребенок.Кто может не платить алиментыВ каких ситуациях человека могут освободить от уплаты алиментов? Например, если плательщику удалось доказать, что он или она не являются родителем ребенка, если получатель алиментов вступил в новый брак, и его “вторая половинка” официально усыновил или удочерил ребенка, а также в ряде других случаев.Многих родителей волнует и такой вопрос: могут ли они снять с себя обязанность выплачивать алименты на ребенка на том основании, что деньги якобы уходят не на его содержание, а на иные цели? Теоретически такое, может быть, и возможно, вот только доказать подобное “нецелевое” расходование полученных средств очень и очень сложно.“Статья 60 СК допускает возможность перечисления не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках, при условии, что будет доказано их нецелевое использование”, - говорит Валентин Лупу.- Необходимо отметить, что в России существует несколько программ государственной поддержки, которые могут оказать помощь родителям-одиночкам и их детям в случае невозможности взыскания алиментов. Эти программы могут включать в себя материальную помощь, бесплатное образование и другие формы поддержки. Родители-одиночки и их дети могут обратиться за информацией о таких программах в местные социальные службы или на сайт Министерства труда и социальной защиты России, - уточняет Наталья Бердникова.Уклонение от уплаты алиментовДалеко не все родители горят желанием материально помогать своему ребенку, даже если их обязанность выплачивать алименты закреплена в судебном решении. Если гражданин отказывается платить, делает это нерегулярно или не в полном объеме, то речь идет об уклонении от уплаты алиментов. А это уже наказывается по закону.Об уклонении от уплаты алиментов может идти речь и в том случае, если человек скрывает свой истинный доход (дабы можно было выплачивать меньше денег на содержание своего ребенка), скрывается от судебных приставов (порой для этого даже меняется место работы или место проживания) и так далее.- Судебные органы имеют возможность обеспечить надлежащее исполнение обязанности по выплате алиментов родителем-оплатителем. Например, они могут принять решение о наложении ареста на имущество родителя-оплатителя или о запрете на выезд за границу. В случае невозможности самостоятельного взыскания алиментов, родитель-получатель может обратиться к социальным службам или правоохранительным органам за помощью в взыскании, - говорит Наталья Бердникова.Ответственность за неуплату алиментовЗа неуплату алиментов на содержание ребенка грозит административная или даже уголовная ответственность. Причем привлечь к ответственности можно не только того, кто вовсе не желает содержать свое чадо, но и того, кто алименты платит, но не в том размере, который установлен судом или соответствующим соглашением.Если алиментщик не перечислял средства в течение двух месяцев после решения суда, то ему грозят обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф на сумму 20 000 рублей.Также для понуждения должника приставы могут ограничить действие его водительских прав, запретить ему выезд за границу или арестовать счета и иное имущество.Если административные и гражданские взыскательные меры не дают результатов, неплательщика могут привлечь к уголовной ответственности. По статье 157 УК РФ, самым суровым наказанием является лишение свободы на срок до года. Также должнику могут назначить исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев либо лишение свободы до 1 года.“Кроме этого, теперь к административной и уголовной ответственности можно привлечь за любой долг по алиментам. Основанием считается неуплата полной суммы, которую установил суд. Ранее попасть под административную ответственность можно было, если человек не исполнял обязательства без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в рамках исполнительного производства. К уголовной — если в течение года его привлекали к административной”, - говорит юрист Евгения СергееваИндексация алиментов в 2023 и 2024 годуИндексация алиментов, установленных в твердой денежной сумме, производится пропорционально росту величины прожиточного минимума на ребенка. Процесс осуществляет организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ, либо судебный пристав-исполнитель. Об этом говорит статья 117 Семейного кодекса.“Как было отмечено ранее, в 2023 году размер прожиточного минимума на ребенка составляет 13944 рублей. Это федеральный показатель, актуальный в целом по стране, но регионы могут определить его размер самостоятельно путем умножения на соответствующий коэффициент. Например, в Москве размер прожиточного минимума на ребенка в 2023 году составляет 18770 рублей. В случае снижения величины прожиточного минимума индексация алиментов не производится, - объясняет Сергей Гебель.Соответственно, аналогичный принцип будет действовать и в грядущем 2024 году. Будет проиндексирован прожиточный минимум - вырастет и размер алиментов, которые установлены в твердой денежной сумме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, дети, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), развод, социальный навигатор, детские вопросы