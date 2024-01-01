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В Японии произошло почти 30 землетрясений за два часа

В Японии произошло почти 30 землетрясений за два часа - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии произошло почти 30 землетрясений за два часа

За два часа на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата было зафиксировано 29 землетрясений, следует из статистических данных... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:34

2024-01-01T12:34

2024-01-01T12:57

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

хоккайдо

исикава

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. За два часа на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата было зафиксировано 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства, проанализированных РИА Новости.С 16.06 (10.06 мск) в течение чуть более двух часов в этом районе было зафиксировано 29 землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была 3 и 4 баллов, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно - 2 балла.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза мощного цунами после серии сильных землетрясений.Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащие компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире, хоккайдо, исикава