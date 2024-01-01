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СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 01.01.2024 (обновлено: 22:12 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/zaluzhnyy-1919397730.html
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ
Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:22
2024-01-01T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте, пишет Financial Times."До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президентаво лжи.
https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ

FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о провале наступления ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте, пишет Financial Times.
"До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского
Вчера, 18:45
Отмечается, что сейчас ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президентаво лжи.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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