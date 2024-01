https://ria.ru/20240101/zaluzhnyy-1919397730.html

СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ

СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ

Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:22

2024-01-01T20:22

2024-01-01T22:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте, пишет Financial Times."До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президентаво лжи.

https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html

https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины