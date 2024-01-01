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В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:23
2024-01-01T11:23
2024-01-01T12:12
япония
в мире
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика", сообщил телеканал NHK.В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.На АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Tlectric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения
NHK: власти Японии проверяют состояние АЭС "Сика" после землетрясения в Исикаве
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости.
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика", сообщил телеканал NHK
.
В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.
На АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Tlectric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.
Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.
Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений