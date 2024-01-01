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В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.01.2024
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11:23 01.01.2024 (обновлено: 12:12 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919332296.html
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:23
2024-01-01T12:12
япония
в мире
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика", сообщил телеканал NHK.В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.На АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Tlectric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919328660.html
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япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения

NHK: власти Японии проверяют состояние АЭС "Сика" после землетрясения в Исикаве

© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVЭкран прямой трансляции канала NHK World, призывающего людей эвакуироваться после серии сильных землетрясений, произошедших в центральной Японии. 1 января 2024
Экран прямой трансляции канала NHK World, призывающего людей эвакуироваться после серии сильных землетрясений, произошедших в центральной Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
Экран прямой трансляции канала NHK World, призывающего людей эвакуироваться после серии сильных землетрясений, произошедших в центральной Японии. 1 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика", сообщил телеканал NHK.
В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.
На АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Tlectric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.
Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.
Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
Закрытая станция скоростных поездов в Осаке - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
10:55
 
ЯпонияВ миреСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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