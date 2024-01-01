https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919332296.html

В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения

В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии создали штаб по авариям на АЭС после мощного землетрясения

Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:23

2024-01-01T11:23

2024-01-01T12:12

япония

в мире

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика", сообщил телеканал NHK.В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.На АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Tlectric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.

https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919328660.html

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Ольга Фомченкова

япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году