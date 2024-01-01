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На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
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10:55 01.01.2024 (обновлено: 11:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919328660.html
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
Движение всех скоростных поездов "синкансэн" остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений днем понедельника, сообщает агентство... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:55
2024-01-01T11:03
в мире
япония
токио
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Движение всех скоростных поездов "синкансэн" остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений днем понедельника, сообщает агентство Киодо.По данным телеканала NHK, также было остановлено движение поездов между станциями Токио и Одавара, между Тоёнаси и Син-Кобе.По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919326661.html
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в мире, япония, токио, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Токио, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений

Движение скоростных поездов остановили после землетрясений в префектуре Исикава

© AFP 2023 / STRЗакрытая станция скоростных поездов в Осаке
Закрытая станция скоростных поездов в Осаке - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / STR
Закрытая станция скоростных поездов в Осаке
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Движение всех скоростных поездов "синкансэн" остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений днем понедельника, сообщает агентство Киодо.
По данным телеканала NHK, также было остановлено движение поездов между станциями Токио и Одавара, между Тоёнаси и Син-Кобе.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).
Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
На западном побережье Японии зафиксировали цунами
10:35
 
В миреЯпонияТокиоИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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