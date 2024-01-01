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На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
Движение всех скоростных поездов "синкансэн" остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений днем понедельника, сообщает агентство... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:55
2024-01-01T10:55
2024-01-01T11:03
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Движение всех скоростных поездов "синкансэн" остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений днем понедельника, сообщает агентство Киодо.По данным телеканала NHK, также было остановлено движение поездов между станциями Токио и Одавара, между Тоёнаси и Син-Кобе.По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919326661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Токио, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений
Движение скоростных поездов остановили после землетрясений в префектуре Исикава