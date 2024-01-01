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В Японии уточнили данные о землетрясении - РИА Новости, 01.01.2024
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10:50 01.01.2024 (обновлено: 15:07 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919328313.html
В Японии уточнили данные о землетрясении
В Японии уточнили данные о землетрясении - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии уточнили данные о землетрясении
Главное метеорологическое агентство Японии пересмотрело магнитуду землетрясения в префектуре Исикава в сторону повышения – с 7,4 до 7,6. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:50
2024-01-01T15:07
в мире
япония
исикава
осака (город)
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии пересмотрело магнитуду землетрясения в префектуре Исикава в сторону повышения – с 7,4 до 7,6.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
япония
исикава
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в мире, япония, исикава, осака (город), серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Осака (город), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии уточнили данные о землетрясении

Метеорологи повысили магнитуду землетрясения на западе Японии до 7,6

© AFP 2023 / YUSUKE FUKUHARAПоследствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / YUSUKE FUKUHARA
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии пересмотрело магнитуду землетрясения в префектуре Исикава в сторону повышения – с 7,4 до 7,6.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).
Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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В миреЯпонияИсикаваОсака (город)Серия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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