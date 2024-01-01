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Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР - РИА Новости, 01.01.2024
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17:36 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/ussr-1919384443.html
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР - РИА Новости, 01.01.2024
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:36
2024-01-01T17:36
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. "Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году", - написал Аксенов. По его словам, часть участников "ежегодных шабашей" уже отправились к своему кумиру и "ходят с факелами в аду, где им самое место". "Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до "торжественных мероприятий". Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее", - подчеркнул глава республики. Аксенов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. "Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют все по своим местам", - подчеркнул глава Крыма.
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в мире, украина, россия, европа, сергей аксенов (политик), владимир путин
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма Аксенов охарактеризовал Украину как территорию бывшей УССР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами.
«
"Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году", - написал Аксенов.
По его словам, часть участников "ежегодных шабашей" уже отправились к своему кумиру и "ходят с факелами в аду, где им самое место".
"Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до "торжественных мероприятий". Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее", - подчеркнул глава республики.
Аксенов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.
"Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют все по своим местам", - подчеркнул глава Крыма.
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