https://ria.ru/20240101/ussr-1919384443.html

Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР - РИА Новости, 01.01.2024

Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:36

2024-01-01T17:36

2024-01-01T17:36

в мире

украина

россия

европа

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. "Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году", - написал Аксенов. По его словам, часть участников "ежегодных шабашей" уже отправились к своему кумиру и "ходят с факелами в аду, где им самое место". "Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до "торжественных мероприятий". Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее", - подчеркнул глава республики. Аксенов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. "Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют все по своим местам", - подчеркнул глава Крыма.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html

украина

россия

европа

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в мире, украина, россия, европа, сергей аксенов (политик), владимир путин