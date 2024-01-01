https://ria.ru/20240101/ussr-1919384443.html
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР - РИА Новости, 01.01.2024
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:36
2024-01-01T17:36
2024-01-01T17:36
в мире
украина
россия
европа
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале охарактеризовал Украину как территорию бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированную бандеровцами. "Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году", - написал Аксенов. По его словам, часть участников "ежегодных шабашей" уже отправились к своему кумиру и "ходят с факелами в аду, где им самое место". "Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до "торжественных мероприятий". Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее", - подчеркнул глава республики. Аксенов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. "Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют все по своим местам", - подчеркнул глава Крыма.
https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_4b645646b1d68596adfa25bfec0725c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, сергей аксенов (политик), владимир путин
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма Аксенов охарактеризовал Украину как территорию бывшей УССР