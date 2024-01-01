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СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами - РИА Новости, 01.01.2024
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23:06 01.01.2024 (обновлено: 23:58 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами - РИА Новости, 01.01.2024
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами
Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:06
2024-01-01T23:58
в мире
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
индия
сша
bp plc.
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники."Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море", — говорится в сообщении.В конце прошлого года два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, попали под удар беспилотника хуситов. По данным Центрального командования ВМС США, эти атаки стали 14-м и 15-м нападениями йеменских повстанцев на коммерческие суда с 17 октября.За день до этого удар БПЛА повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства в этом районе. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц указанной коалиции.
https://ria.ru/20231231/yemen-1919209705.html
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в мире, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, индия, сша, bp plc.
В мире, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Индия, США, BP Plc.
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами

Sky News: в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.
"Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море", — говорится в сообщении.
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В конце прошлого года два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, попали под удар беспилотника хуситов. По данным Центрального командования ВМС США, эти атаки стали 14-м и 15-м нападениями йеменских повстанцев на коммерческие суда с 17 октября.
За день до этого удар БПЛА повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии.
В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства в этом районе. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц указанной коалиции.
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В миреКрасное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар АллаИндияСШАBP Plc.
 
 
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