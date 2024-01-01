СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами
Sky News: в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.
"Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море", — говорится в сообщении.
В конце прошлого года два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, попали под удар беспилотника хуситов. По данным Центрального командования ВМС США, эти атаки стали 14-м и 15-м нападениями йеменских повстанцев на коммерческие суда с 17 октября.
За день до этого удар БПЛА повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии.
В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства в этом районе. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц указанной коалиции.