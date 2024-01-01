https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html

СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами

СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами - РИА Новости, 01.01.2024

СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами

Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T23:06

2024-01-01T23:06

2024-01-01T23:58

в мире

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

индия

сша

bp plc.

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) столкнулись в Красном море, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники."Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море", — говорится в сообщении.В конце прошлого года два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, попали под удар беспилотника хуситов. По данным Центрального командования ВМС США, эти атаки стали 14-м и 15-м нападениями йеменских повстанцев на коммерческие суда с 17 октября.За день до этого удар БПЛА повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства в этом районе. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц указанной коалиции.

https://ria.ru/20231231/yemen-1919209705.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

красное море

индия

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в мире, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, индия, сша, bp plc.