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На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 01.01.2024 (обновлено: 14:31 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919356306.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных - РИА Новости, 01.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных
Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих и пять автомобилей, в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходку Paladin и... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:24
2024-01-01T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих и пять автомобилей, в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходку Paladin и две M777, сообщили сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих и пять автомобилей, в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходку Paladin и две M777, сообщили сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
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