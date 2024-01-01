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На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных - РИА Новости, 01.01.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 35 военных

Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих и пять автомобилей, в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходку Paladin и... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:24

2024-01-01T14:24

2024-01-01T14:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих и пять автомобилей, в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходку Paladin и две M777, сообщили сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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2024

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россия, вооруженные силы украины