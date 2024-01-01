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На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных - РИА Новости, 01.01.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных

Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 украинских военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:21

2024-01-01T14:21

2024-01-01T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 украинских военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Уничтожено более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины