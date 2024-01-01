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На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных - РИА Новости, 01.01.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных
Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 украинских военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:21
2024-01-01T14:21
2024-01-01T14:32
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 украинских военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Уничтожено более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 военных