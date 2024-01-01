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Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024

Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:48

2024-01-01T12:48

2024-01-01T12:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ. "Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", - отмечается в Telegram-канале партии ЛДПР. Отмечается, что у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр