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Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024
Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:48
2024-01-01T12:48
2024-01-01T12:48
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ. "Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", - отмечается в Telegram-канале партии ЛДПР. Отмечается, что у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Лидер ЛДПР Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты