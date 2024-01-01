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В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/sevastopol-1919304216.html
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах - РИА Новости, 01.01.2024
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:59
2024-01-01T01:59
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив это тем, что украинские боевики "могут и, скорее всего, будут" пытаться атаковать город. "Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе и информационные. В эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", - написал он. Губернатор также напомнил о запрете на использование пиротехники.
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севастополь, михаил развожаев, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Происшествия
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах

Развожаев призвал жителей не находиться на открытых пространствах на Новый год

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив это тем, что украинские боевики "могут и, скорее всего, будут" пытаться атаковать город.
"Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе и информационные. В эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", - написал он.
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Губернатор также напомнил о запрете на использование пиротехники.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияПроисшествия
 
 
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