https://ria.ru/20240101/sevastopol-1919304216.html
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах - РИА Новости, 01.01.2024
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:59
2024-01-01T01:59
2024-01-01T01:59
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив это тем, что украинские боевики "могут и, скорее всего, будут" пытаться атаковать город. "Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе и информационные. В эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", - написал он. Губернатор также напомнил о запрете на использование пиротехники.
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919303817.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873735dad337de4e4b996c960fdd733d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Происшествия
В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах
Развожаев призвал жителей не находиться на открытых пространствах на Новый год