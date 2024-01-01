https://ria.ru/20240101/sevastopol-1919304216.html

В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах

В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах - РИА Новости, 01.01.2024

В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:59

2024-01-01T01:59

2024-01-01T01:59

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив это тем, что украинские боевики "могут и, скорее всего, будут" пытаться атаковать город. "Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе и информационные. В эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", - написал он. Губернатор также напомнил о запрете на использование пиротехники.

https://ria.ru/20240101/obstrely-1919303817.html

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севастополь, михаил развожаев, россия, происшествия