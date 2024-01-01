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Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво - РИА Новости, 01.01.2024
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16:07 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/putin-1919373110.html
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво
Экономика России сейчас функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:07
2024-01-01T16:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Экономика России сейчас функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы отыграли падение (ВВП - ред.) и вперед ушли. Это абсолютно принципиальный вопрос. Это говорит о том, что экономика устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть цены подросли. Но контролируемо все, все контролируемо", - заявил Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво

Путин: экономика РФ функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Экономика России сейчас функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы отыграли падение (ВВП - ред.) и вперед ушли. Это абсолютно принципиальный вопрос. Это говорит о том, что экономика устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть цены подросли. Но контролируемо все, все контролируемо", - заявил Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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