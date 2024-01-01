https://ria.ru/20240101/putin-1919373110.html

Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво

Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво

Экономика России сейчас функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:07

2024-01-01T16:07

2024-01-01T16:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Экономика России сейчас функционирует устойчиво, есть инфляция, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы отыграли падение (ВВП - ред.) и вперед ушли. Это абсолютно принципиальный вопрос. Это говорит о том, что экономика устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть цены подросли. Но контролируемо все, все контролируемо", - заявил Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.

https://ria.ru/20240101/sotsobyazatelstva-1919368400.html

россия

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2024

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экономика, россия, владимир путин