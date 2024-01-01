https://ria.ru/20240101/putin-1919359631.html

Путин отметил большую консолидацию российского общества

Путин отметил большую консолидацию российского общества - РИА Новости, 01.01.2024

Путин отметил большую консолидацию российского общества

Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что у нас есть. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:45

2024-01-01T14:45

2024-01-01T15:38

общество

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что у нас есть."Самое главное, что у нас есть, это, конечно, то, о чем я говорил неоднократно, консолидация наших людей, нашего общества. Потому что есть понимание того, насколько важна задача, которую вы решаете на поле боя в ходе вооруженной борьбы за нашу страну и наше будущее. Вот это самое главное", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.

https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html

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общество, владимир путин