https://ria.ru/20240101/putin-1919359631.html
Путин отметил большую консолидацию российского общества
Путин отметил большую консолидацию российского общества - РИА Новости, 01.01.2024
Путин отметил большую консолидацию российского общества
Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что у нас есть. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:45
2024-01-01T14:45
2024-01-01T15:38
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что у нас есть."Самое главное, что у нас есть, это, конечно, то, о чем я говорил неоднократно, консолидация наших людей, нашего общества. Потому что есть понимание того, насколько важна задача, которую вы решаете на поле боя в ходе вооруженной борьбы за нашу страну и наше будущее. Вот это самое главное", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин отметил большую консолидацию российского общества
Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это главным
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что у нас есть.
"Самое главное, что у нас есть, это, конечно, то, о чем я говорил неоднократно, консолидация наших людей, нашего общества. Потому что есть понимание того, насколько важна задача, которую вы решаете на поле боя в ходе вооруженной борьбы за нашу страну и наше будущее. Вот это самое главное", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции