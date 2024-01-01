Рейтинг@Mail.ru
Празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 01.01.2024 (обновлено: 15:31 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/prazdnik-1919341971.html
Празднование Нового года в России
Празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2024
Празднование Нового года в России
Наступил 2024 год, самые яркие моменты празднования — в фотоленте на Ria.ru РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:56
2024-01-01T15:31
фото
новый год
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919338072_0:275:3019:1973_1920x0_80_0_0_f19ad3d1af303e0f592ae3c80b349c4b.jpg
Наступил 2024 год, самые яркие моменты празднования — в фотоленте на Ria.ru
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919338072_349:370:2586:2048_1920x0_80_0_0_73ee7ccd14602e553bf7f72e7195f395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новый год, россия
Фото, Новый год, Россия

Празднование Нового года в России

Читать ria.ru в
Наступил 2024 год, самые яркие моменты празднования — в фотоленте на Ria.ru
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря.

Тувинский Дед Мороз на выставке Россия в новогоднюю ночь

В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последними его встретили жители Калининградской области.

Празднование Нового года в регионах России

Последними его встретили жители Калининградской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Сейчас уже прошедший год оставил россиянам подарок — лишний выходной. Так, за счет того, что два последних дня года выпали на субботу и воскресенье, праздники продлятся десять дней.

Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске

Сейчас уже прошедший год оставил россиянам подарок — лишний выходной. Так, за счет того, что два последних дня года выпали на субботу и воскресенье, праздники продлятся десять дней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В новогоднюю ночь во многих городах прошли праздничные гулянья.

Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске

В новогоднюю ночь во многих городах прошли праздничные гулянья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" на ВДНХ выступила Певица Юля Паршута.

Выставка Россия. Новогодняя ночь

На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" на ВДНХ выступила Певица Юля Паршута.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Хорошим настроением зарядились посетители катка в парке "Черное озеро" в Казани.

Празднование Нового года в регионах России

Хорошим настроением зарядились посетители катка в парке "Черное озеро" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На международной выставке-форуме "Россия" веселье не заканчивалось и в темное время суток.

Выставка Россия. Новогодняя ночь

На международной выставке-форуме "Россия" веселье не заканчивалось и в темное время суток.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" выступила и группа Rasa во главе с солисткой Дарьей Шейко.

Выставка Россия. Новогодняя ночь

На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" выступила и группа Rasa во главе с солисткой Дарьей Шейко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На Центральной площади Владивостока горожане поучаствовали в различных активностях во время празднования Нового года.

Горожане на Центральной площади Владивостока во время празднования Нового года

На Центральной площади Владивостока горожане поучаствовали в различных активностях во время празднования Нового года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Встреча Нового года прошла с улыбками на лицах, интересно и разнообразно.

Празднование Нового года в регионах России

Встреча Нового года прошла с улыбками на лицах, интересно и разнообразно.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новогоднее настроение подняли Деды Морозы, выступившие на главной уличной сцене выставки-форума "Россия".

Выставка Россия. Новогодняя ночь

Новогоднее настроение подняли Деды Морозы, выступившие на главной уличной сцене выставки-форума "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зарядились позитивными эмоциями и лучшие друзья человека.

Выставка Россия. Новогодняя ночь

Зарядились позитивными эмоциями и лучшие друзья человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоНовый годРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала