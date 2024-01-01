Празднование Нового года в России

В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря.
В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря.
Последними его встретили жители Калининградской области.
Последними его встретили жители Калининградской области.
Сейчас уже прошедший год оставил россиянам подарок — лишний выходной. Так, за счет того, что два последних дня года выпали на субботу и воскресенье, праздники продлятся десять дней.
Сейчас уже прошедший год оставил россиянам подарок — лишний выходной. Так, за счет того, что два последних дня года выпали на субботу и воскресенье, праздники продлятся десять дней.
В новогоднюю ночь во многих городах прошли праздничные гулянья.
В новогоднюю ночь во многих городах прошли праздничные гулянья.
На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" на ВДНХ выступила Певица Юля Паршута.
На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" на ВДНХ выступила Певица Юля Паршута.
Хорошим настроением зарядились посетители катка в парке "Черное озеро" в Казани.
Хорошим настроением зарядились посетители катка в парке "Черное озеро" в Казани.
На международной выставке-форуме "Россия" веселье не заканчивалось и в темное время суток.
На международной выставке-форуме "Россия" веселье не заканчивалось и в темное время суток.
На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" выступила и группа Rasa во главе с солисткой Дарьей Шейко.
На главной уличной сцене выставки-форума "Россия" выступила и группа Rasa во главе с солисткой Дарьей Шейко.
На Центральной площади Владивостока горожане поучаствовали в различных активностях во время празднования Нового года.
На Центральной площади Владивостока горожане поучаствовали в различных активностях во время празднования Нового года.
Встреча Нового года прошла с улыбками на лицах, интересно и разнообразно.
Встреча Нового года прошла с улыбками на лицах, интересно и разнообразно.
Новогоднее настроение подняли Деды Морозы, выступившие на главной уличной сцене выставки-форума "Россия".
Новогоднее настроение подняли Деды Морозы, выступившие на главной уличной сцене выставки-форума "Россия".
Зарядились позитивными эмоциями и лучшие друзья человека.
Зарядились позитивными эмоциями и лучшие друзья человека.