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В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке
В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке - РИА Новости, 01.01.2024
В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке
В Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на 9 этаже 16-этажного дома, сообщило МЧС России. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T06:04
2024-01-01T06:04
2024-01-01T16:58
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УЛАН-УДЭ, 1 янв – РИА Новости. В Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на 9 этаже 16-этажного дома, сообщило МЧС России. "В Улан-Удэ на 9 этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах. МЧС России напомнило о правилах безопасности при запуске пиротехники: выбирать для этого специальные площадки, указанные на сайтах администраций населенных пунктов; не запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и скопления народа; строго следовать инструкции производителя.
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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке
В Улан-Удэ загорелся балкон на девятом этаже многоэтажки из-за фейерверка
УЛАН-УДЭ, 1 янв – РИА Новости. В Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на 9 этаже 16-этажного дома, сообщило МЧС России.
"В Улан-Удэ на 9 этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах.
МЧС России напомнило о правилах безопасности при запуске пиротехники: выбирать для этого специальные площадки, указанные на сайтах администраций населенных пунктов; не запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и скопления народа; строго следовать инструкции производителя.
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