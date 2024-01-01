https://ria.ru/20240101/pozhar-1919310551.html

В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке

В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке - РИА Новости, 01.01.2024

В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке

В Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на 9 этаже 16-этажного дома, сообщило МЧС России. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T06:04

2024-01-01T06:04

2024-01-01T16:58

происшествия

улан-удэ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 1 янв – РИА Новости. В Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на 9 этаже 16-этажного дома, сообщило МЧС России. "В Улан-Удэ на 9 этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах. МЧС России напомнило о правилах безопасности при запуске пиротехники: выбирать для этого специальные площадки, указанные на сайтах администраций населенных пунктов; не запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и скопления народа; строго следовать инструкции производителя.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html

улан-удэ

россия

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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)