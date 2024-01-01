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В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар

В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар - РИА Новости, 01.01.2024

В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар

Пожар произошел на западе Москвы в двухэтажном здании, площадь составила 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:39

2024-01-01T02:39

2024-01-01T02:56

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на западе Москвы в двухэтажном здании, площадь составила 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. "Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Крылатская, дом 1. В настоящее время подразделения прибыли на место", - сказали в ведомстве. Пожарные по прибытии установили, что пожар происходит "в двухэтажном металлическом строении". "Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 1.59 (мск) пожар был полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231231/mchs-1919271267.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия