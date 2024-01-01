Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 01.01.2024 (обновлено: 14:32 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/poteri-1919355709.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
"Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала