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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях