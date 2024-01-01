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В Госдуме отреагировали на новогоднее обращение посольства США к россиянам
В Госдуме отреагировали на новогоднее обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 02.01.2024
В Госдуме отреагировали на новогоднее обращение посольства США к россиянам
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев осудил... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-01T22:37
2024-01-01T22:37
2024-01-02T00:58
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев осудил заявление американской дипмиссии в Москве о диалоге со всеми россиянами, говорится в сообщении парламентской комиссии в Telegram-канале."Сообщение о готовности "к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего" является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны", — подчеркивается в посте.По мнению Пискарева, из-за "причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде", слова иностранной дипмиссии о праве россиян на жизнь в мире, процветании и безопасности выглядят "откровенно цинично и лживо".При этом, добавил депутат, поздравление сопровождается аудиорядом с незаконных протестных акций против спецоперации на Украине.Ранее посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян, в котором говорилось, что "народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, "а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может гордиться".
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в мире, сша, россия, москва, василий пискарев, госдума рф
В мире, США, Россия, Москва, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме отреагировали на новогоднее обращение посольства США к россиянам
Пискарев назвал идею США о диалоге с россиянами вмешательством в дела страны