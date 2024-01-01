https://ria.ru/20240101/pokhischenie-1919398535.html
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани - РИА Новости, 01.01.2024
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:32
2024-01-01T20:32
2024-01-01T20:32
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец отобрал у бывшей жены в Краснодаре, местоположение ребенка не установлено, сообщили в Информационном центре СК России. По данным ведомства, в августе бывший муж женщины находился на парковке торгового центра в Краснодаре с двумя сообщниками. Мужчина применил к ней физическую силу и забрал их пятилетнюю дочку, скрывшись в неизвестном направлении. Ранее суд определил место жительства девочки с матерью. Отмечается, что в краевом СУСК РФ расследуется уголовное дело. Женщина обратилась в Информационный центр и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения. "До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, местонахождение малолетней не установлено… Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани
Бастрыкину доложат о расследовании похищения девочки отцом у экс-жены на Кубани