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Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани

Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани - РИА Новости, 01.01.2024

Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:32

2024-01-01T20:32

2024-01-01T20:32

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

александр бастрыкин

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец отобрал у бывшей жены в Краснодаре, местоположение ребенка не установлено, сообщили в Информационном центре СК России. По данным ведомства, в августе бывший муж женщины находился на парковке торгового центра в Краснодаре с двумя сообщниками. Мужчина применил к ней физическую силу и забрал их пятилетнюю дочку, скрывшись в неизвестном направлении. Ранее суд определил место жительства девочки с матерью. Отмечается, что в краевом СУСК РФ расследуется уголовное дело. Женщина обратилась в Информационный центр и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения. "До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, местонахождение малолетней не установлено… Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

краснодар

краснодарский край

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)