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Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани - РИА Новости, 01.01.2024
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20:32 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/pokhischenie-1919398535.html
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани - РИА Новости, 01.01.2024
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:32
2024-01-01T20:32
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец отобрал у бывшей жены в Краснодаре, местоположение ребенка не установлено, сообщили в Информационном центре СК России. По данным ведомства, в августе бывший муж женщины находился на парковке торгового центра в Краснодаре с двумя сообщниками. Мужчина применил к ней физическую силу и забрал их пятилетнюю дочку, скрывшись в неизвестном направлении. Ранее суд определил место жительства девочки с матерью. Отмечается, что в краевом СУСК РФ расследуется уголовное дело. Женщина обратилась в Информационный центр и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения. "До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, местонахождение малолетней не установлено… Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об уголовном деле о похищении девочки ее отцом на Кубани

Бастрыкину доложат о расследовании похищения девочки отцом у экс-жены на Кубани

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у кубанского Следкома по уголовному делу о похищении пятилетней девочки, которую отец отобрал у бывшей жены в Краснодаре, местоположение ребенка не установлено, сообщили в Информационном центре СК России.
По данным ведомства, в августе бывший муж женщины находился на парковке торгового центра в Краснодаре с двумя сообщниками. Мужчина применил к ней физическую силу и забрал их пятилетнюю дочку, скрывшись в неизвестном направлении. Ранее суд определил место жительства девочки с матерью.
Отмечается, что в краевом СУСК РФ расследуется уголовное дело. Женщина обратилась в Информационный центр и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения. "До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, местонахождение малолетней не установлено… Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - говорится в сообщении.
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