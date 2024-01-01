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При обстреле Донецка погибли три человека

При обстреле Донецка погибли три человека - РИА Новости, 01.01.2024

При обстреле Донецка погибли три человека

При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:53

2024-01-01T01:53

2024-01-01T09:46

специальная военная операция на украине

донецк

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происшествия

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека", — написал он.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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донецк, россия, происшествия, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика