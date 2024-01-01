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При обстреле Донецка погибли три человека - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 01.01.2024 (обновлено: 09:46 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919303817.html
При обстреле Донецка погибли три человека
При обстреле Донецка погибли три человека - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Донецка погибли три человека
При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:53
2024-01-01T09:46
специальная военная операция на украине
донецк
россия
происшествия
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека", — написал он.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
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донецк
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донецк, россия, происшествия, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Происшествия, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка погибли три человека

Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь. 1 января 2024
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь. 1 января 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь. 1 января 2024
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека", — написал он.
В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияПроисшествияДенис ПушилинСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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