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При обстреле Донецка погибли три человека
При обстреле Донецка погибли три человека - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Донецка погибли три человека
При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:53
2024-01-01T01:53
2024-01-01T09:46
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека", — написал он.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
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донецк, россия, происшествия, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Происшествия, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка погибли три человека
Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь