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Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 01.01.2024 (обновлено: 21:18 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919401813.html
Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ
Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ
Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:17
2024-01-01T21:18
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС. Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров", - написал Гладков.Он добавил, что в течение двух дней производители изготовят необходимый объем, а с 3 января должны начаться монтажные работы. По словам губернатора, пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами, но рабочие закрыли тепловой контур. "Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется. Ответственность (организация процесса) за Администрацией Белгорода. Конечно, объекты социальной сферы - детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ - правительство Белгородской области. Контроль за исполнением и ответственность перед жителями - за губернатором", - отметил глава региона. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, украина, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ

Гладков: 457 квартир и 12 частных домов пострадали при обстреле Белгорода ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС. Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров", - написал Гладков.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Он добавил, что в течение двух дней производители изготовят необходимый объем, а с 3 января должны начаться монтажные работы. По словам губернатора, пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами, но рабочие закрыли тепловой контур.
"Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется. Ответственность (организация процесса) за Администрацией Белгорода. Конечно, объекты социальной сферы - детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ - правительство Белгородской области. Контроль за исполнением и ответственность перед жителями - за губернатором", - отметил глава региона.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
И все-таки мы победили!
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьУкраинаПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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