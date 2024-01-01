https://ria.ru/20240101/obstrel-1919401813.html

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ

Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:17

2024-01-01T21:17

2024-01-01T21:18

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

украина

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС. Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров", - написал Гладков.Он добавил, что в течение двух дней производители изготовят необходимый объем, а с 3 января должны начаться монтажные работы. По словам губернатора, пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами, но рабочие закрыли тепловой контур. "Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется. Ответственность (организация процесса) за Администрацией Белгорода. Конечно, объекты социальной сферы - детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ - правительство Белгородской области. Контроль за исполнением и ответственность перед жителями - за губернатором", - отметил глава региона. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, украина, происшествия, массированный обстрел центра белгорода