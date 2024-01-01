https://ria.ru/20240101/obstrel-1919397545.html

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела ВСУ

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела ВСУ

Около 200 автомобилей повреждены в результате украинского обстрела Белгорода 29 и 30 декабря, ремонт начнется после проведения экспертизы, сообщил мэр города... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:20

2024-01-01T20:20

2024-01-01T20:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

валентин демидов

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Около 200 автомобилей повреждены в результате украинского обстрела Белгорода 29 и 30 декабря, ремонт начнется после проведения экспертизы, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале."На этот момент есть информация о 196 поврежденных из-за обстрела машинах. Из них 30 пострадали 29 декабря и 166 — 30 декабря. Практически все владельцы установлены. Осталось найти еще двух", — написал мэр.Демидов добавил, что в работе по оценке повреждений подключаются эксперты. После экспертизы можно будет приступать к восстановлению. По его словам, 37 поврежденных машин находятся на спецстоянке. Минобороны РФ сообщало, что в пятницу ночью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что в результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены. Днем в субботу губернатор Белгородской области сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человека, 5 из которых дети. Всего пострадало 109 человек. Из них 45 находятся в больницах областного центра, а 25 - в федеральном. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20240101/putin-1919359989.html

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происшествия, белгород, россия, валентин демидов, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода