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"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/obraschenie-1919389543.html
"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского
"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского - РИА Новости, 01.01.2024
"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:44
2024-01-01T18:44
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
в мире
заур смирнов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши". Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши". "Все слова Зеленского - очередной дешевый фарс, игра на публику, лицемерие и позерство. Нужно напомнить Зеленскому, что все "наши", о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со сверкающей пятками украинской армией еще в 2014 году. Крым всегда был для Украины чужим, и духом украинским здесь никогда не пахло", - сказал Смирнов РИА Новости. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, в мире, заур смирнов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, В мире, Заур Смирнов, Владимир Зеленский
"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского

В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом

Новогоднее обращение Зеленского
Новогоднее обращение Зеленского
Новогоднее обращение Зеленского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши".
Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши".
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении
03:31
"Все слова Зеленского - очередной дешевый фарс, игра на публику, лицемерие и позерство. Нужно напомнить Зеленскому, что все "наши", о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со сверкающей пятками украинской армией еще в 2014 году. Крым всегда был для Украины чужим, и духом украинским здесь никогда не пахло", - сказал Смирнов РИА Новости.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение
Вчера, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНВ миреЗаур СмирновВладимир Зеленский
 
 
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