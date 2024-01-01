"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского
В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом
Новогоднее обращение Зеленского
Новогоднее обращение Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши".
Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши".
"Все слова Зеленского - очередной дешевый фарс, игра на публику, лицемерие и позерство. Нужно напомнить Зеленскому, что все "наши", о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со сверкающей пятками украинской армией еще в 2014 году. Крым всегда был для Украины чужим, и духом украинским здесь никогда не пахло", - сказал Смирнов РИА Новости.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".