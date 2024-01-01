https://ria.ru/20240101/led-1919386925.html

В Тверской области девочка упала в реку и утонула

В Тверской области девочка упала в реку и утонула - РИА Новости, 01.01.2024

В Тверской области девочка упала в реку и утонула

Двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спали и доставили в медицинское учреждение, семилетняя девочка утонула, сообщила прокуратура РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:05

2024-01-01T18:05

2024-01-01T19:46

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 1 янв – РИА Новости. Двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спали и доставили в медицинское учреждение, семилетняя девочка утонула, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Сегодня, 1 января, поступила информация, что в акватории реки Городня вблизи дома №1 по улице Советской села Киверичи Рамешковского муниципального округа утонула 7-летняя девочка", - сообщила прокуратура Тверской области.Предварительно установлено, что двое детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. "Одного из них — 4-летнего мальчика, успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось. Тело девочки до настоящего времени не обнаружено", - подчеркивает прокуратура.По данным следственного управления СК РФ по Тверской области, следователи и криминалист "выехали на место происшествия, где под лед провалился ребенок". Бежецким межрайонным следственным отделом СУСК организовано проведение доследственной проверки.Как сообщила пресс-служба правительство региона, "девочка ушла под лед, катаясь с горки". Мальчик, которого удалось спасти, является ее братом. Семья, в которой воспитывается четверо детей, находится на социальном сопровождении.В конце декабря, отмечается в сообщении, губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу организовать обходы многодетных семей и семей из группы риска, провести работу с родителями. "Сегодня глава региона еще раз строго указал на недопустимость оставления таких семей без внимания. По поручению Игоря Рудени специалисты министерства демографии и семейной политики оперативно выехали на место для проверки данной семьи. Также губернатором поручено проверить все семьи, находящиеся на социальном сопровождении, и доложить о ситуации в кратчайшие сроки", - подчеркивает пресс-служба.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html

https://ria.ru/20231129/rybaki-1912687268.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)